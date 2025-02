PSG : Nasser al-Khelaïfi annonce l’avenir de Luis Campos !

Bien mieux depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain performe à très haut niveau en amont de son choc en barrages de Ligue des Champions, sur la pelouse du Stade Brestois, ce mardi soir (18h45). Leaders de la Ligue 1 et largement favoris pour le déplacement à Guingamp, les Parisiens devront confirmer leur excellent état de forme après semaine décisive où ils ont prolongé sept joueurs, dont les cadres Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et leur manager Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Mais l’avenir de Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, restait très flou. Sous contrat jusqu’en 2025, il ne savait toujours pas s’il serait prolongé, d’autant que le PSG a déjà sondé Andrea Berta, ancien directeur sportif de l’Atlético de Madrid, en vue d’une possible succession. La faute à un bilan en demi-teinte, entre réussites (Barcola, João Neves) et échecs (Skriniar, Ugarte) et des doutes initiaux de Nasser al-Khelaïfi.

Luis Campos a mis d’accord sa direction

Mais finalement, le président du PSG est lui-même sorti du silence pour aborder l’avenir de son conseiller sportif et a mis fin aux rumeurs. «Luis Campos est très heureux à Paris. Je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici. Je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG. Depuis que je suis président, je n’ai jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur», a-t-il expliqué aux médias, dans des propos relayés par Canal +.

La suite après cette publicité

Deux facteurs auraient convaincu Nasser al-Khelaïfi à prendre cette décision : le fait qu’il se sente heureux dans la capitale française et que le président parisien considère que sa collaboration avec Luis Enrique est un élément clé des succès du club. Approché par deux grands clubs de Premier League et par l’Arabie saoudite, en vue du Mondial organisé en 2034, Luis Campos a également d’autres sollicitations, mais cette prise de parole de son président semble annoncer que son avenir resterait à Paris.