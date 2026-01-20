Angers sur la piste de Van den Boomen

Il avait régalé Toulouse durant 3 saisons, deux en Ligue 2 puis une en Ligue 1, avant de retourner dans son pays, à l’Ajax Amsterdam. Branco van den Boomen a laissé un excellent souvenir en France, où son talent avait permis au Téfécé de revenir dans l’élite. Si la fin avait été un peu amère, puisqu’il était parti en fin de contrat, il n’a pas exclu un retour en L1.

Et c’est Angers qui pourrait saisir l’opportunité, comme le révèle L’Equipe. Pas dans les plans de l’Ajax Amsterdam (il n’a joué qu’un match, de Coupe, cette saison), il pourrait être prêté au SCO, qui risque de perdre Himad Abdelli, pour la deuxième partie de saison. Sa visite médicale est même prévue pour ce mercredi.