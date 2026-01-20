Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Angers sur la piste de Van den Boomen

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Branco van den Boomen sous le maillot du TFC. @Maxppp

Il avait régalé Toulouse durant 3 saisons, deux en Ligue 2 puis une en Ligue 1, avant de retourner dans son pays, à l’Ajax Amsterdam. Branco van den Boomen a laissé un excellent souvenir en France, où son talent avait permis au Téfécé de revenir dans l’élite. Si la fin avait été un peu amère, puisqu’il était parti en fin de contrat, il n’a pas exclu un retour en L1.

La suite après cette publicité

Et c’est Angers qui pourrait saisir l’opportunité, comme le révèle L’Equipe. Pas dans les plans de l’Ajax Amsterdam (il n’a joué qu’un match, de Coupe, cette saison), il pourrait être prêté au SCO, qui risque de perdre Himad Abdelli, pour la deuxième partie de saison. Sa visite médicale est même prévue pour ce mercredi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ajax
Angers
Branco van den Boomen

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Angers Logo Angers
Branco van den Boomen Branco van den Boomen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier