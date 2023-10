L2 : l’ASSE enchaîne une 4e victoire consécutive

Après un début de saison raté, l’AS Saint-Etienne a relevé la tête, à l’image de 3 succès consécutifs en Ligue 2. Le club forézien pouvait en ajouter un quatrième avec la réception de Dunkerque, promu en difficulté (18e du classement), pour le compte de la 8e journée. Et si les Verts se montraient dominateurs lors du premier quart d’heure, ils montraient vite quelques limites, une nouvelle fois, dans la création comme dans la solidité défensive, avec beaucoup d’espaces laissés aux Dunkerquois dans le dos des milieux de terrain. Et Gautier Larsonneur devait s’employer à plusieurs reprises sur des frappes lointaines.

La suite après cette publicité

L’ASSE haussait le ton en deuxième période, mais se mettait en danger sur quelques contres. Stéphane Diarra manquait de précision, Charbonnier de véritables ballons de but, et les Verts butaient sur de courageux Dunkerquois, avec un Balijon inspiré dans les buts. Jusqu’à la 80e minute et une sortie ratée sur Bentayg, logiquement sanctionnée d’un penalty. Ibrahim Sissoko le transformait sans trembler (1-0, 82e). Une délivrance pour les Verts, qui font décidément preuve de caractère dans les fins de match ces derniers temps. Cafaro ajoutait une touche d’élégance à ce succès avec un splendide coup-franc (2-0, 86e). Voilà Saint-Etienne 5e de Ligue 2.

Le classement de la Ligue 2