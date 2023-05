France-Gambie : les compositions officielles

Privée de nombreux joueurs majeurs (Wahi, Tel, Isaak Touré pour ne citer qu’eux), la France U20 a chuté d’entrée face à ses homologues Sud-Coréens. Afin de rester vivante dans un groupe somme tout abordable, elle se doit de l’emporter face à la Gambie (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 20h sur Foot Mercato). Vainqueur de leur premier match, les Scorpions pourraient être qualifiés pour la phase finale en cas de victoire.

Pour ce deuxième match, Landry Chauvin continue avec son 4-3-3 avec quelques changements notables comme Liénard dans les buts à la place de Lo-Tutala. L’Auxerrois Brayann Pereira enchaîne en tant que latéral droit tandis qu’au milieu Adeline accompagne Da Silva et Magassa. Efekele fêtera sa première titularisation à la place de Joujou et se positionnera entre Odobert et Virginius. Côté gambien, ce sera le même dispositif dans lequel Adama Bojang, double buteur face au Honduras, sera la plus grande menace des Bleuets.

Les compositions officielles :

France U20 : Liénard - Pereira, Zoukrou, Keita, Varela - Magassa, Da Silva, Adeline - Virginius, Efekele, Odobert

Gambie U20 : Dampha - Sanyang, Saine, Saidykhan, Jawara - Jobe, Njie, Bajo - Colley, Bojang, Singateh