Le Stade Rennais s’active pour boucler l’arrivée de Seko Fofana !

Il était l’un des joueurs les plus impressionnants de Ligue 1 lors de son passage au RC Lens entre 2020 et 2023. Fantastique dans le milieu de terrain des Artésiens, Seko Fofana avait grandement contribué à la qualification des Sang et Or en Ligue des Champions pour la saison 2023-2024. Problème, l’ancien milieu de l’Udinese avait fait le choix de quitter le club lensois avant de disputer la plus prestigieuse des coupes européennes avec cette dernière. Avec l’exode massif des joueurs d’Europe vers l’Arabie saoudite, le milieu ivoirien de 29 ans avait cédé aux sirènes saoudiennes comme de nombreux joueurs.

La suite après cette publicité

Rejoignant Al-Nassr pour faire équipe aux côtés de Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic ou encore Anderson Talisca contre plus de 20 millions d’euros, le champion d’Afrique 2023 prenait part au sein d’un projet ambitieux dans le Golfe. Finalement, l’aventure avec l’escouade de Riyad n’aura pas été longue pour le natif de Paris. Pas vraiment épanoui avec l’équipe en jaune et bleu, Fofana a rapidement demandé son prêt vers Al-Ettifaq après 19 apparitions avec les coéquipiers de David Ospina. Entouré par d’anciens visages de Ligue 1 (Georginio Wijnaldum, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi), le transfuge de Manchester City a finalement repris des couleurs.

Une arrivée imminente en Ligue 1

Oui mais voilà, dix-huit mois après son départ dans le Golfe, Fofana pourrait bien faire son retour en France. Selon les dernières informations de L’Equipe, que nous sommes en mesure de confirmer, le Stade Rennais s’activerait, en ce sens, pour boucler le premier gros coup de cet hiver 2024-2025. Dans cette optique, Arnaud Pouille, le président du SRFC - qui a toujours conservé des liens directs avec son ancien capitaine depuis leur aventure commune à Lens - aurait convaincu le joueur de 29 ans de poser ses valises en Bretagne. Parmi les arguments qui ont retenu l’attention de l’intéressé ? La possibilité d’évoluer dans un contexte compétitif et un possible contrat de longue durée (un bail de quatre ans est évoqué).

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout. Comme révélé par le quotidien français, l’arrivée récente de Jorge Sampaoli sur le banc rennais représenterait là aussi un argument de taille dans la réflexion de Fofana. Dès lors, le natif de Paris, qui attendait d’avoir des garanties réelles quant au projet sportif des Rouge et Noir, a fait part de son intérêt pour une arrivée en Bretagne mi-décembre. De quoi définitivement boucler le dossier ? Difficile, pour l’heure, de l’affirmer. En effet, pour véritablement frapper un grand coup, Rennes devra encore convaincre Al-Nassr de céder un joueur pour lequel il avait déboursé 23 M€ il y a un an et demi. Enfin, si un montant de 20 M€ est notamment évoqué pour permettre aux dirigeants bretons de finaliser ce deal, le SRFC devra également se méfier de la concurrence mais la partie est bien engagée et Rennes est plus que jamais dans le coup.