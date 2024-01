Monaco ferme la porte à Twente pour Boadu

En manque de temps de jeu à Monaco, Myron Boadu se voyait déjà revenir aux Pays-Bas pour se relancer. L’attaquant international néerlandais, qui a dû composer avec des pépins physiques et doit se contenter de bouts de matches depuis le début de saison derrière Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun, était pisté avec insistance par le FC Twente qui souhaitait l’enrôler pour la fin de saison.

Oui, mais voilà, l’actuel 3e d’Eredivisie souhaitait bénéficier du prêt du joueur sans prise en charge du salaire de l’attaquant monégasque.

Des conditions non satisfaisantes pour le club de la Principauté qui ne souhaite pas aller plus loin estimant que le compte n’y est pas, d’autant que Boadu a refusé des propositions intéressantes d’autres clubs ces derniers jours. Ce qui a exaspéré le joueur, mais aussi son représentant qui n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement sur les réseaux sociaux et dans la presse néerlandaise.