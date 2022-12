Man City : Pep Guardiola sous le charme de Kevin De Bruyne

La suite après cette publicité

En conférence de presse après avoir battu Liverpool en huitième de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola en a profité pour déclarer sa flamme au milieu de terrain belge Kevin De Bruyne, auteur de deux passes décisives sur la pelouse de l’Etihad Stadium jeudi soir : « Kevin De Bruyne doit parfois trouver le bon feu en lui. Il doit être un peu grincheux ou contrarié pour jouer son meilleur football. Il doit provoquer cela, il faut que ce soit son énergie intérieure. Et quand cela arrive, quel joueur ! Les courses, le combat, les passes décisives, les buts… il est plus qu’un joueur. »

Le technicien espagnol salue également sa régularité dans les grosses affiches, affirmant qu’il restera un grand nom dans l’histoire des Skyblues : « je sais que ce n’est pas facile de trouver tous les trois jours cette constance, mais dans les matches importants comme aujourd’hui (jeudi), il avait quelque chose en lui qui disait : "Ok, je vais le faire, je vais aller au contact, je vais me battre". Quand cela arrive, c’est Monsieur Kevin De Bruyne. Que puis-je dire ? En huit ans, il a tout fait pour ce club, il en est une légende absolue. Il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps de ce club ».

