Journal du Mercato : Leonardo prend les choses en main au PSG

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France, où l'Olympique de Marseille poursuit son mercato. Tout d'abord dans le dossier Arkadiusz Milik (26 ans) où l'OM attend un dernier accord du Napoli pour officialiser l'arrivée de l'attaquant polonais. Un prêt assorti d'une option d'achat de 8 M€ + 4 M€ de bonus. Le Vélodrome que pourrait également découvrir Farid Boulaya (27 ans). Auteur d'une première partie de saison convaincante du côté de Metz, le milieu offensif algérien aurait tapé dans l'œil de la direction olympienne. L'OM qui aurait même entamé des discussions avec les Grenats, selon nos informations. Enfin, Morgan Sanson (26 ans) devrait, pour sa part, quitter Marseille dans les prochaines heures. C'est en tout cas ce qu'affirme The Times, qui parle d'un transfert à hauteur de 18 M€.

À Rennes, le flou autour de l'avenir de Steven Nzonzi (32 ans) commence à s'estomper. Alors que nous vous révélions des mouvements en coulisses dans ce dossier, le Champion du Monde 2018 serait bel et bien parti pour terminer la saison à Rennes. Ouest-France révèle dans son édition du jour que le milieu français ne souhaiterait pas bouger cet hiver.

Enfin, ça bouge également à Lens où Facundo Medina (21 ans) ferait l'objet de convoitise outre-Manche. Manchester United aurait ciblé le défenseur argentin, lui qui était arrivé cet été, en provenance du CA Talleres contre 3,5 M€.

Le focus du jour

On reste en France pour notre focus du jour sur le Paris Saint-Germain. Des Parisiens qui commencent à faire parler d'eux dans la rubrique mercato grâce à leur directeur sportif, Leonardo. Dans une interview accordée à France Football, le Brésilien a balayé les sujets brûlants du mercato.

À commencer par les dossiers Neymar (28 ans) et Kylian Mbappé (22 ans). L'ancien arrière gauche de la Seleçao s'est montré confiant quant à la prolongation de contrat de ses deux stars. Même si pour le Français, le Real Madrid est bel et bien toujours à l'affût. D'autant que selon la presse espagnole, les Merengue seraient prêts à vendre Eden Hazard (30 ans) en fin de saison, afin de financer l'arrivée du génie français.

Concernant le dossier Lionel Messi (33 ans), le directeur sportif parisien a clairement indiqué que Paris allait se positionner l'été prochain afin de tenter de faire signer l'Argentin, libre après la fin de son bail avec le Barça. Tandis que la direction parisienne pourrait également passer à l'action pour deux autres Argentins : Paulo Dybala (27 ans, Juventus) et Sergio Agüero (32 ans, Manchester City). Deux pistes qui pourraient être facilitées par l'intervention de Mauricio Pochettino, qui vivra son premier mercato estival à la tête du PSG.

En attendant, le PSG aurait ciblé deux dossiers prioritaires pour cet hiver. Celui menant à Dele Alli (24 ans, Tottenham), qui devrait connaitre son épilogue dans les prochains jours et celui menant à Álvaro Odriozola (25 ans), placardisé au Real Madrid. À moins que les Parisiens ne privilégient la piste menant à Emerson (22 ans). Prêté au Betis Séville par le FC Barcelone, le PSG serait prêt à offrir 25 M€ aux Blaugranas, afin d'enrôler le latéral droit brésilien. Affaire à suivre...

Enfin, un mot sur Julian Draxler (27 ans) pour terminer ce focus. L'Allemand qui aurait choisi d'aller jusqu'au terme de son contrat, avant d'être libre au mois de juin. Une déception pour Paris qui ne touchera pas le moindre centime dans ce dossier.

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger et de l'Allemagne où le Bayern Munich devrait perdre David Alaba (28 ans) dans les prochains jours. Alors que Marca annonçait un accord entre le joueur et le Real Madrid pour un contrat de 4 ans, la presse allemande est venue refroidir la piste ce matin. Selon Bild et le père du joueur : "rien n'est signé", le joueur attendrait le printemps pour prendre sa décision. Affaire à suivre...

En Angleterre, Chelsea préparerait un gros coup. Alors que le recrutement estival ne satisfait pas les dirigeants, les Blues prépareraient une offensive pour Erling Håland (20 ans, Borussia Dortmund), à en croire The Athletic. Seul souci, le club de l'ouest de Londres devra faire face à une forte concurrence dans ce dossier puisque le Real Madrid, le Barça et les deux Manchester se tiennent à l'affût.

Du côté du Portugal, Jean-Clair Todibo (21 ans) pourrait quitter le Benfica dès cet hiver. Prêté par le Barça l'été dernier, l'ancien Toulousain en s'est pas imposé et ne rentrerait plus dans les plans de Jorge Jesus. Sky Sport Italia révèle aujourd'hui que Parme, Nice et l'AS Saint-Étienne seraient intéressés à l'idée de récupérer le joueur jusqu'à la fin de la saison.

Enfin, Jesé Rodríguez (27 ans) pourrait rejoindre l'Italie cet hiver. Libre depuis sa résiliation avec le PSG, l'attaquant espagnol aurait, entre les mains, un contrat d'une année proposé par le Torino, selon Deportes Cuatro.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Mario Mandžukić (34 ans) s'est engagé avec le Milan AC. Libre de tout contrat depuis son départ du Qatar, l'international croate a signé jusqu'à la fin de la saison plus une année en option et portera le numéro 9 chez les Rossoneri.

Toujours en Italie, le Torino tient son nouvel entraineur, en la personne de Davide Nicola. Le technicien italien vient remplacer Marco Giampaolo, remercié ce lundi.

En France, Aurélien Scheidler (22 ans) est prêté par Dijon à Nancy. Peu utilisé cette saison, l'attaquant français est prêté en Lorraine pour les six prochains mois.

Enfin, Bernardo (25 ans, Brighton) est prêté à Salzbourg. Après son expérience du côté du RB Leipzig, le latéral brésilien retrouve un autre club du groupe Red Bull, le RB Salzbourg. Un prêt sec pour le reste de la saison.

