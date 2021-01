Nice et Saint-Étienne tentent de relancer Jean-Clair Todibo

Il a enfin fait ses débuts sous le maillot de Benfica. C'était la semaine passée, en Coupe du Portugal, face à Estrela Amadora (4-0). Une copie correcte sans fioritures aux côtés de Jardel qui ne devrait toutefois pas suffire à modifier le cours de son mercato d'hiver. Jean-Clair Todibo (21 ans), pleinement remis de ses pépins physiques de début de saison, est en effet toujours annoncé partant par la presse portugaise.

Le défenseur central français, prêté par le FC Barcelone avec option d'achat, n'entre absolument pas dans les plans de l'expérimenté Jorge Jesus. Le technicien lisboète a même déjà son remplaçant tout trouvé, le Brésilien Lucas Verissimo (26 ans) devant débarquer de Santos après la finale de la Copa Libertadores contre Palmeiras, prévue le 31 janvier.

Sainté et Nice aux aguets

Mais alors, quel avenir pour l'ancien Toulousain, toujours sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Barça (clause libératoire à 150 M€), mais que les Blaugranas ne récupéreront pas au sein de leur effectif cet hiver et entendent renvoyer en prêt. Selon les informations de Sky Sport en Italie, trois écuries seraient disposées à l'accueillir d'ici la fin du mercato. Parme, qui joue sa tête en Serie A (19e et avant-dernier au classement), cherche un renfort en défense et est à l'affût.

En France aussi, on trouve deux candidats, également mal en point au classement : l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne. Les Aiglons ont accueilli William Saliba (19 ans) en prêt en provenance d'Arsenal et espèrent un renfort défensif supplémentaire. De premiers échanges auraient même déjà eu lieu. Les Verts, eux aussi, songent à l'arrivée d'un central supplémentaire. Qui aura le dernier mot ? À Jean-Clair Todibo de trancher.