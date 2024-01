Le RC Lens a pris la température pour Oumar Solet

Le RB Salzsbourg est en quête d’un défenseur central et pour cause puisqu’Oumar Solet vit ses derniers moments en Autriche. Le défenseur français passé par l’Olympique Lyonnais fait les beaux jours de l’actuel leader du championnat autrichien depuis son arrivée il y a trois ans et demi pour 4,5 M€. Alors que Salzsbourg et le Napoli tiennent un accord pour le roc défensif français de 23 ans, rien n’est encore acté.

Conscient de la situation, le RC Lens a pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur selon nos informations. Si le club artésien avait les moyens de payer l’indemnité de transfert, c’est plus compliqué au niveau des émoluments du joueur, visiblement hors d’atteinte pour le RCL. Pas vraiment dans l’obligation de recruter cet hiver, l’actuel 8e de Ligue 1 ne devrait pas donner suite. De quoi laisser la main libre à Naples, mais aussi à des clubs anglais et allemands toujours tapis dans l’ombre dans ce dossier qui devrait animer la fin du mercato d’hiver.