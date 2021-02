PSG : Mauricio Pochettino attend une réponse collective sans Neymar et Angel Di Maria

La suite après cette publicité

Le Paris SG se rendra à Barcelone mardi soir (8e de finale aller de Ligue des Champions) sans deux de ses joueurs majeurs Angel Di Maria et Neymar, blessés. Mais là où certains s'inquiètent, Mauricio Pochettino, lui, voit une opportunité pour le collectif et l'ensemble du groupe parisien de montrer sa valeur.

«Ce qui est clair, c’est qu’il nous manque deux joueurs importants, on ne peut pas revenir en arrière, mais nous avons un effectif qualifié pour jouer et gagner ces matches. J'ai une confiance absolue en une équipe de 30 joueurs, qui sont au Paris SG pour une raison parce qu'ils ont de grandes qualités, j'ai une totale confiance. On va chercher à gagner encore et toujours, sans chercher d’excuses», a confié le technicien argentin.