OL : Georges Mikautadze a reçu un bel hommage
1 min.
Ce dimanche soir, l’OL affronte l’OM en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Une rencontre que les Gones jouent sans numéro 9 de métier, puisque Georges Mikautadze a été envoyé du côté de Villarreal. Le Géorgien a quitté Lyon hier en pleurs afin d’aller passer sa visite médicale en Espagne.
Très attaché au club, il est revenu ce soir au Groupama Stadium pour assister à la rencontre. Il a d’ailleurs reçu un bel hommage de la part des supporters présents au stade, qui ont scandé son nom à plusieurs reprises. Un geste qui a ému le joueur, qui a salué le public avec un grand sourire.
