JT Foot Mercato : le mercato décisif du FC Barcelone

Les pistes du Barça cet hiver

Pour redresser la barre dans la période délicate que traverse actuellement le FC Barcelone, la direction souhaite mettre les bouchées doubles pour le prochain mercato hivernal. Pour le président Joan Laporta et Deco, le premier objectif est de négocier les signatures définitives de João Félix et João Cancelo, deux des joueurs en forme et qui donnent satisfaction depuis le début de saison. «Nous souhaitons qu’ils restent au Barça. Nous prévoyons d’aborder ces négociations dans un court laps de temps car, comme vous le savez, Deco planifie la meilleure façon de négocier. Nous avons une belle amitié avec l’Atlético de Madrid et Manchester City». Selon Sport, c’est Giovanni Lo Celso qui fait de l’œil à Xavi bien que cette opération semble peu probable. Autre cible potentielle, c’est la jeune pépite de Las Palmas, Alberto Moleiro. Très polyvalent et capable de briller dans différents secteurs, le jeune espagnol brille depuis le début de saison. Miguel Ángel Ramírez, président de Las Palmas, a d’ailleurs ouvert la porte à un départ dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. «Le Barça connaît parfaitement le joueur et nous avons évidemment une bonne relation avec le club. Nous serons toujours prêts à chercher des solutions, mais l’évolution du garçon est assez positive et c’est un joueur qui est suivi par de grandes équipes en Espagne et en Europe. On verra.» Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Barça devra débourser au moins 5 M€ pour s’attacher ses services. Le FC Barcelone suit de près un vainqueur de la Coupe du monde U17, Almugera Kabar. Selon les informations de Bild, le dossier serait avancé. Le latéral gauche aimerait avoir des garanties qu’il pourra participer à la prochaine présaison et des entraînements avec l’équipe première. Annoncé un temps à Barcelone dans le cadre d’un échange avec Raphinha, Jadon Sancho a finalement été recalé par le FC Barcelone selon les informations de Mundo Deportivo. On se penche du côté des départs. Actuellement en prêt à Aston Villa, Clément Lenglet n’entre pas dans les plans d’Unai Emery. En recherche de temps de jeu dans l’optique de participer à l’Euro avec l’équipe de France, il pourrait rebondir au Bayern Munich. Bild révèle que les Bavarois apprécient beaucoup son profil du joueur et ont besoin d’un renfort suite à la blessure de Matthijs De Ligt. Reste à savoir si Aston Villa acceptera de casser son prêt et que l’offre de 10 M€ arrivera à satisfaire le Barça. Dans le dur depuis le début de saison, Ferran Torres est poussé vers la sortie. En recherche de liquidités, les Blaugranas souhaitent s’en séparer. Ça tombe bien puisque selon AS, le joueur lassé de son temps de jeu et face à la trop forte concurrence, serait aussi à la recherche d’un nouveau défi.

Bonucci veut devenir entraîneur

Leonardo Bonucci prépare la suite de son parcours professionnel. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’Union Berlin, le défenseur de 36 ans dispute probablement l’une des dernières saisons de sa carrière. Le principal concerné le sait et réfléchit déjà à son après-carrière. Lors d’un entretien avec Marca, il a évoqué son rêve d’entraîner la Juventus une fois dans sa vie. «C’est un de mes objectifs (devenir entraîneur, ndlr). Je veux être entraîneur et si je pouvais faire partie de l’élite, la Juve fait partie des clubs que j’aimerais entraîner. La Juventus est une partie cruciale de ma vie. Je remercie Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved. Et à l’entraîneur qui m’a le plus changé et m’a fait grandir : Antonio Conte.»

Les officiels du jour

Javier Tebas est réélu à la tête de la Liga. Le dirigeant avait démissionné en novembre dernier afin d’être en capacité de se présenter à la présidence pour un quatrième mandat. Une élection qui ne lui aura posé aucune difficulté étant donné qu’il était le seul candidat à se présenter. L’Espagnol est en poste pour quatre ans supplémentaires. Le président d’Ankaragücü, Faruk Koca a posé sa démission. Pour rappel, il avait violemment agressé l’arbitre de la rencontre entre le MKE Ankaragücü et Rizespor. Envoyé directement en prison, il est sorti du silence hier. «Je présente mes excuses à M. Meler et sa famille, à la communauté des arbitres turcs, aux fans de sports et à notre nation. Mon cerveau est devenu fou (…), je ne me souviens plus de ce que j’ai fait.»