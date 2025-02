Real Madrid : Kylian Mbappé envoie un message à l’Atlético

Kylian Mbappé s’apprête à vivre son tout premier derby madrilène sous les couleurs du Real Madrid, et il affiche une mission claire : s’imposer face à l’Atlético. Absent lors du match aller en raison d’une blessure, l’attaquant français est impatient de découvrir cette affiche légendaire : « c’est un match très important. C’est la première fois que je vais jouer ce match. J’ai hâte de jouer, d’aider l’équipe et de gagner», a-t-il expliqué au micro de la chaîne du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Conscient de l’enjeu pour le club et les supporters, il insiste sur le devoir de s’imposer : «c’est un match très important pour les Madridistas, mais à la fin, l’objectif est toujours le même : gagner. C’est encore plus vrai quand il s’agit de l’Atleti et de la situation en Liga», a ajouté l’attaquant madrilène. À travers ces déclarations, les Colchoneros sont prévenus : Kylian est prêt pour son premier derby.