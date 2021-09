Ces recrues estivales à l'impact immédiat

La suite après cette publicité

On peut le regretter ou le contester, mais les statistiques règnent désormais en maîtresses sur la perception ou l'analyse footballistique. Les recrues sont ainsi souvent jugées à l'aune de leur apport concret en termes de buts et de passes décisives. Foot Mercato a voulu se pencher sur les recrues estivales ayant démarré pied au plancher dans ce domaine. Et force est de constater que les nouveaux venus en Ligue 1 sont en verve. Elbasan Rashani (28 ans), attaquant arrivé d'Erzurum en Turquie, émerveille Clermont avec 3 buts et 1 passe décisive en 4 apparitions en Ligue 1. Dire que l'international kosovar (20 capes) n'a été titularisé qu'une seule fois !

Cengiz Ünder (24 ans), débarqué à l'Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d'achat, n'a pas raté ses débuts, avec 3 buts en 3 matches (la rencontre contre l'OGC Nice ayant été reportée). Ses partenaires Konrad De La Fuente (20 ans, 2 passes décisives en 3 apparitions) et Gerson (24 ans, 1 but et 1 offrande en 3 matches) connaissent eux aussi une adaptation intéressante. À Paris, Achraf Hakimi (22 ans) est lui déjà comme un poisson dans l'eau. L'international marocain est rapidement devenu le patron de la droite parisienne, avec un joli bilan à l'appui d'un but et deux passes décisives en quatre rencontres. Mention spéciale également à Przemyslaw Frankowski (26 ans), auteur de deux passes décisives depuis son arrivée au RC Lens (1 titularisation, 4 apparitions au total).

La machine Depay vite lancée, débuts supersoniques pour Correa

De l'autre côté des Pyrénées, l'ancien Lyonnais Memphis Depay (27 ans) non plus n'a pas perdu de temps. Le Néerlandais s'est ainsi déjà mis le FC Barcelone dans la poche avec 2 buts et 1 passe décisive en 3 apparitions en Liga. Plus au sud, à Séville, Erik Lamela (29 ans) a lui aussi frappé fort avec 3 réalisations en 3 matches avec l'écurie de Nervion. Et dire que certains émettaient de sérieux doutes à la signature de l'international argentin arrivé de Tottenham cet été. En Premier League justement, ils sont deux à avoir particulièrement brillé sous leurs nouvelles couleurs, avec deux buts en trois matches : Danny Ings (29 ans) à Aston Villa et Demarai Gray (25 ans) à Everton. Conor Gallagher (21 ans) s'est lui offert un joli doublé pour sa deuxième sortie avec Crystal Palace.

Dans la Botte, trois nouveaux arrivants ont impressionné pour leurs premiers pas. Comment ne pas citer les deux anciens de Chelsea Olivier Giroud (35 ans), auteur d'un doublé retentissant pour son deuxième match de Serie A avec l'AC Milan, ou Tammy Abraham (23 ans), qui avec 1 but et 2 offrandes pour ses deux premières sorties en championnat, s'est imposé comme l'un des patrons de l'AS Roma version José Mourinho ? Encore plus fort, Joaquin Correa (27 ans) n'a disputé qu'une grosse vingtaine de minutes de jeu sous le maillot de l'Inter, mais il a déjà trouvé le moyen de claquer un doublé. Sacrés débuts pour l'international argentin, arrivé de la Lazio dans les derniers instants du mercato !

Bakker à l'honneur, phénomène répandu en Europe

Outre Rhin, les Scandinaves sont à l'honneur. Le Norvégien Jens Petter Hauge (21 ans), arrivé à l'Eintracht Francfort en provenance de l'AC Milan, s'est fait remarquer avec 2 buts en 3 matches de Bundesliga. Bilan identique pour le Danois Jacob Bruun Larsen (22 ans), débarqué à Hoffenheim après une saison galère à Anderlecht. Enfin, petite pensée pour Mitchel Bakker (21 ans). Souvent raillé pour ses performances au Paris SG, le Néerlandais a été nommé pour le titre de débutant en BL au mois d'août, avec un joli bilan d'un but et une passe décisive en trois matches. Ailleurs, en Europe, on trouve d'autres exemples d'adaptation et réussite tonitruantes.

Prêté au FC Bâle par l'Inter, le jeune buteur italien Sebastiano Esposito (19 ans) en est déjà à 4 buts et 1 passe décisive en 5 matches. L'Ukrainien Roman Yaremchuk (25 ans) compte lui déjà 1 réalisation et 1 offrande avec Benfica depuis son arrivée de La Gantoise. En Belgique, l'éphémère Lillois Michael Frey (27 ans) cartonne avec Antwerp, son nouveau club : le Suisse a mis 7 buts en 5 matches ! Le buteur colombien Jhon Cordoba (28 ans), débarqué du Hertha Berlin, score à tout-va avec Krasnodar (5 buts en 6 matches) et sait se montrer collectif (2 assists). Enfin, en Turquie, le milieu offensif géorgien Saba Lobzhanidze (26 ans) réussit des superbes débuts à Hatayspor, avec un but lors de chacune de ses trois premières apparitions en Süper Lig et une passe décisive. Pourvu que ça dure !