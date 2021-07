OM : Pablo Longoria fait le point sur la piste Ribéry

La suite après cette publicité

L'OM attire, l'OM fait parler, l'OM fait vendre du papier et attire les clics. En cette période de mercato, très animée du côté de la Commanderie, nombreuses sont les rumeurs mercato liant joueurs de tous bords à l'Olympique de Marseille. Normal. L'OM a lancé son mercato sur les chapeaux de roues, annonçant 4 recrues : Gerson (Flamengo), Konrad De La Fuente (FC Barcelone), Cengiz Under (AS Roma) et Mattéo Guendouzi (Arsenal). Si d'autres sont attendues (le gardien Pau Lopez, le défenseur Luan Pérez...), toutes les pistes évoquées ici et là ne mènent pas à Pablo Longoria.

D'autres, plus surprenantes, proviennent d'ailleurs (sans doute d'une faille spatio-temporelle). Hier, on apprenait qu'Hatem Ben Arfa était lié au club phocéen. Le directeur sportif du club marseillais n'avait pas tardé à éteindre la rumeur. Aujourd'hui, autre nom sorti : celui de Franck Ribéry. Olympien de 2005 à 2007, il est à 38 ans et après deux saisons à la Fiorentina libre comme l'air. Le natif de Boulogne-sur-Mer fera-t-il son grand retour au Vélodrome ? Ou comme Didier Drogba, laissera-t-il les supporters à leurs souvenirs ?

«Je n'aime pas qu'on profite d'une institution comme l'OM»

Interrogé en marge de la présentation de la recrue Gerson, Pablo Longoria a évoqué la rumeur d'un possible retour de Franck Ribéry à l'Olympique de Marseille. «Première nouvelle ! Je ne peux que témoigner du respect à Franck Ribéry, mais pour le moment, on a déjà quatre joueurs offensifs : Cengiz (Under), Konrad (De la Fuente), Luis Henrique, Nemanja Radonjic... Aujourd'hui, c'est normal que des rumeurs sortent, il y a beaucoup de noms. Vous savez, ce sont des rumeurs liées au marché. C'est normal», a d'abord déclaré, surpris mais pas dupe, l'architecte de l'Olympique de Marseille.

Avant de se montrer bien plus virulent, pointant du doigt les rumeurs, plus farfelues les unes que les autres, liées au club phocéen. «Je préfère parler de dossiers qui vont se boucler plutôt que de cas individuels qui ne sont que des rumeurs. Hier, j'ai tenu à faire la remarque sur le cas d'Hatem (Ben Arfa, annoncé dans le viseur de l'OM, ndlr), pour une question de respect institutionnel. Je n'aime pas qu'on profite d'une institution historique comme l'OM», a-t-il conclu. Voilà qui devrait offrir à Pablo Longoria quelques points supplémentaires dans les sondages. Pablo 2022 !