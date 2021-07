OM : Pablo Longoria annonce la couleur pour la suite du mercato

La suite après cette publicité

Enfin des présentations à l'Olympique de Marseille ! Ce mercredi, c'était au tour de Mattéo Guendouzi et, demain, ce sera celui de la recrue brésilienne Gerson. Mais l'Olympique de Marseille est encore loin d'avoir terminé son marché malgré de nombreuses arrivées (Ünder, Balerdi, Guendouzi, Gerson, De la Fuente). Pablo Longoria était présent en conférence de presse aux côtés de l'ex-Gunner et a aussi évoqué le cas Hatem Ben Arfa, confirmant nos informations.

« Normalement, on ne parle des joueurs que quand ils sont très proches, sinon c'est un manque de respect. Pau Lopez est ici à Marseille, nous finalisons les documents. Sur Ben Arfa, j'ai été étonné pour vous dire la vérité : j'ai du respect pour lui, c'est un joueur qui m'a procuré du plaisir, mais je n'aime pas qu'on rende publiques des discussions individuelles et qu'on se serve de l'OM pour des intérêts personnels. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire », a commencé par expliquer le président de l'OM.

L'OM ne bradera pas ses joueurs

Mais ce n'était pas réellement le sujet. « Je suis content de ce type de mesures (encadrement de la DNCG, ndlr), le contrôle économique pour chercher un équilibre est important et positif pour le football français. Après, nous, on continue à recruter parce que nous n'avons pas beaucoup de joueurs sous contrat, ce qui est un grand avantage dans le football moderne. Ça nous permet de continuer notre politique de recrutement. C'est un mercato que nous avons préparé depuis que Jorge Sampaoli est arrivé », a-t-il ensuite admis, évoquant le cas Pol Lirola (23 ans), reparti à la Fiorentina à l'issue de son prêt.

« Il est retourné à la Fiorentina après le 30 juin, mais n'a pas encore commencé la préparation. On est contents de ce qu'il a fait ici, après le marché c'est long... », a-t-il confié. Mais le mercato, ce ne sont pas que des arrivées. Il faut aussi s'attendre à des départs. Kevin Strootman a été prêté à Cagliari, mais Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car sont aussi annoncés partants. Le président a répondu à tout ça : « construire un effectif, c'est les arrivées, mais aussi les départs. Strootman a été prêté deux ans à Cagliari avec des conditions. Pour les autres, on attend de voir l'évolution du mercato. Tout le monde connaît sa situation. Mais l'OM n'est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur sur le marché ». Ça promet de continuer à être chaud cet été sur la Canebière !