L’absence de sanctions sévères contre Lionel Messi fait scandale en MLS

La scène s’est déroulée samedi soir dans les couloirs du Los Angeles Memorial Coliseum, quelques minutes après la lourde défaite de l’Inter Miami contre LAFC (3-0). Visiblement agacé par l’issue du match et certaines décisions arbitrales, Lionel Messi a été filmé se dirigeant vers une porte menant à la zone réservée aux officiels. Sur la vidéo devenue virale, on aperçoit son coéquipier Luis Suárez tenter de le retenir par le bras, sans succès immédiat. Les images, massivement relayées, ont rapidement enflammé les réseaux sociaux et déclenché une onde de choc médiatique, relançant le débat sur le comportement des superstars face à l’arbitrage dans le championnat nord-américain.

Face à l’ampleur de la polémique, la Major League Soccer a ouvert une enquête officielle dès le lendemain. La ligue explique avoir été alertée par la diffusion de la séquence, qui semblait montrer l’Argentin tentant d’entrer dans un espace strictement interdit aux joueurs. Le dossier a immédiatement été transmis au comité disciplinaire, pendant que la Professional Referee Organization interrogeait les arbitres présents. Dans le même temps, l’entraîneur de Miami, Javier Mascherano, a assuré n’avoir rien constaté d’anormal après la rencontre. Une déclaration prudente qui n’a fait qu’alimenter les spéculations sur ce qui s’était réellement produit hors champ.

Pas de sanction mais…

Car dans ce type d’affaire, le règlement prévoit un éventail de sanctions potentiellement sévères. Si une intrusion dans un vestiaire arbitral était confirmée, la ligue pourrait théoriquement infliger amende, suspension, voire cumul des deux. Des mesures déjà appliquées à des joueurs pour des comportements jugés intimidants envers les officiels. Lionel Messi n’est d’ailleurs pas totalement étranger aux décisions disciplinaires, le rappelle le NY Times. En effet, la saison passée, il avait été sanctionné financièrement après un incident contre New York City FC, et suspendu un match pour absence au All-Star Game. Aucun de ces précédents n’impliquait les arbitres, mais ils rappellent que même les plus grandes icônes ne sont pas totalement à l’abri du règlement. Mais alors que tout le monde s’attendait à des sanctions relativement sévères pour la Pulga, la conclusion de cet épisode a fait grincer des dents aux Etats-Unis, précise ESPN.

Finalement, après examen des images et témoignages, la ligue a conclu que la porte franchie par Messi ne menait pas au vestiaire arbitral et qu’aucune règle n’avait été violée, clôturant de facto la procédure. Chris Rivett, porte-parole de la Professional Referee Organization, a déclaré à The Athletic: « après avoir parlé avec les officiels du match, nous pouvons confirmer que Lionel Messi n’est pas entré dans le vestiaire des officiels». Sans ce dénouement, l’affaire aurait pu prendre une tournure bien plus lourde à quelques jours de la prochaine rencontre face à Orlando City SC puis d’un déplacement contre D.C. United. L’épisode restera néanmoins comme un avertissement. Dans une MLS soucieuse de protéger son image et l’autorité de ses arbitres, même un simple geste d’humeur d’une superstar mondiale peut déclencher une machine disciplinaire prête à frapper fort.