L'OM ne lâche pas l'affaire pour Evan Ndicka mais...

Depuis quelques semaines maintenant, l'Olympique de Marseille a été cité comme un candidat à la venue d'Evan Ndicka, défenseur central de 22 ans qui fait le bonheur de l'Eintracht Francfort. Mais dernièrement, les rumeurs à son sujet s'étaient calmées.

Selon nos informations, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont toujours son nom en tête. Mais les Marseillais, qui attendent toujours de recevoir le feu vert de la DNCG et de récupérer des liquidités, ne peuvent pas avancer plus. Pour ne rien arranger, Tottenham est en pole position actuellement sur ce dossier nous a-t-on fait savoir. Pablo Longoria et ses équipes sont prévenus.