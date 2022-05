LOSC : le grand favori pour remplacer Jocelyn Gourvennec

Une saison décevante. Combien de fois un champion national a terminé aussi loin des premières places ? Une chose est sûre, ça n'a pas dû arriver très souvent, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Installés à une dixième position à deux journées de la fin, les Lillois réalisent un exercice 2021/2022 particulièrement médiocre, et ce alors que l'effectif n'a pas tant été chamboulé que ça lors du mercato estival.

La suite après cette publicité

Même si pour l'instant tout semble plutôt calme autour du club, on se doute bien qu'une fois la saison terminée, ça va bouger de partout. Des cadres comme Jonathan David ou Renato Sanches vont vraisemblablement prendre la poudre d'escampette. Quant à Jocelyn Gourvennec, difficile de l'imaginer en poste une saison supplémentaire. Le quotidien l'Equipe dévoile d'ailleurs des informations qui vont dans ce sens.

Il faut régler l'avenir de Gourvennec

L'état major lillois cherche ainsi déjà un remplaçant à l'ancien de l'EAG. Et Olivier Létang a déjà un nom qui lui plaît bien, et qui serait le numéro un sur la liste : David Bettoni. Un homme pas forcément connu en France, et pourtant, il a travaillé en tant qu'adjoint pendant de longues années aux côtés de Zinedine Zidane à Madrid, avec le Castilla puis avec l'équipe première. Des discussions vont rapidement commencer.

Toujours est-il qu'avant de proposer une offre concrète à l'ancien des Merengues, il faudra régler l'avenir de l'entraîneur actuel, à qui il reste encore un an de contrat du côté du Domaine de Luchin. Un entretien entre Létang et le coach devrait avoir lieu dans les prochains jours, et c'est là que tout devrait se régler. Pas de doutes, le LOSC veut vite se reconstruire et oublier cette saison pour le moins médiocre...