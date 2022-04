OM - Montpellier : la réaction à chaud de Boubacar Kamara

Pour ce dernier match du week-end en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a disposé du Montpellier HSC ce dimanche soir à l'Orange Vélodrome (2-0). Les Phocéens ont livré une grosse prestation, notamment Boubacar Kamara qui a évolué en défense centrale dans cette partie. Elu homme du match par notre rédaction, le joueur de 22 ans s'est réjoui de ce résultat au micro de Prime Video.

«Un bon match de notre part. Je pense qu'on a mis beaucoup d'intensité en première période et on a réussi à faire le break. En deuxième, on sait qu'on a du mal à rentrer dans les matches mais on était solides. On aurait pu marquer le troisième but pour se mettre à l'abri mais on est restés costauds défensivement et on a géré le match», a déclaré le Marseillais.