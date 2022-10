Dortmund : Sebastien Haller a repris l'entraînement

Transféré cet été de l'Ajax à Dortmund, Sébastien Haller n'a pas joué le moindre match depuis. Pour cause, quelques jours seulement après sa signature, l'attaquant ivoirien avait été victime d’un cancer des testicules et avait donc dû mettre sa carrière de côté. Trois mois après son opération qui l'a grandement affaibli physiquement, l'ancien de l'AJ Auxerre et déjà de retour.

Selon les informations de la presse allemande, il vient de reprendre l'entraînement individuel depuis quelques jours. Il s'entraîne du côté de son ancien club l'Ajax Amsterdam qui a mis à disposition des installations. Pour le moment, aucune date de retour n'est annoncée, mais c'est assurément une bonne nouvelle pour le joueur comme pour les amoureux du ballon rond.