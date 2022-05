Villarreal-Liverpool : Ibrahima Konaté ne réalise pas encore ce qu'il vit

La suite après cette publicité

Formé à Sochaux, passé quatre ans par Leipzig, Ibrahima Konaté, qui n'a que 22 ans, s'impose désormais comme un titulaire en puissance du onze de Jürgen Klopp à Liverpool. Titulaire lors de 7 des 8 derniers matchs de Ligue des Champions de son équipe, il l'était encore ce mardi soir lors de la qualification des Reds pour la finale après leur victoire sur le terrain de Villarreal. Pour le moment, le Français ne se rend pas compte de la saison qu'il est en train de vivre : «je ne réalise pas. Vous n'allez pas me croire mais là je dois penser au prochain match. C'est impossible de rêver mieux. On est sur tous les tableaux. Maintenant, on a besoin de récupérer car on est dans la dernière ligne droite. »

Au micro de Canal+, le jeune défenseur central est également revenu sur la rencontre, qui démarrait mal pour son équipe, qui n'a pas montré son vrai visage en première période selon lui : «on a fait un mauvais début de match. Après, on est tombé sur une équipe de Villarreal qui a su mettre les ingrédients pour nous faire mal. Mais on n'était pas le vrai Liverpool. À la mi-temps, il y a eu une discussion avec le coach. En seconde mi-temps, on a mis plus d'intensité. On a su revenir et c'est un travail d'équipe. » Liverpool saura donc ce mercredi, qui du Real Madrid ou de Manchester City sera son adversaire lors de la finale au Stade de France le 28 mai prochain.