EdF : Deschamps a puni Mbappé selon Lizarazu

«J’ai pris cette décision parce que c’est mieux comme ça». Didier Deschamps s’est contenté de peu de mots au moment d’évoquer l’absence de Kylian Mbappé dans sa liste, jeudi, en vue des deux rencontres de Ligue des Nations face à Israël et l’Italie. Une sortie ouverte à toutes sortes d’interprétation, et notamment à celle d’une possible punition, comme l’a évoqué Bixente Lizarazu dans Téléfoot ce dimanche matin. Pour le champion du monde 98, DD a voulu montrer les muscles, après s’être quelque part senti lésé, le mois dernier, par le forfait opaque de son joueur.

«Comment j’interprète l’absence de Mbappé ? On a juste compris que Kylian Mbappé voulait venir, donc je l’interprète comme une sanction, par rapport au stage précédent où il a dit qu’il était blessé, mais qu’il a joué avec le Real Madrid et qu’il a fait cette escapade en Suède ensuite. Je pense que c’est une sanction de Deschamps qui n’a pas apprécié cette séquence, tout simplement. Je pense qu’il voulait le montrer et lui faire passer ce message.»