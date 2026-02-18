Menu Rechercher
Le staff des Bleus va superviser Jean Butez et Robin Risser

Butez @Maxppp
À l’exception de Mike Maignan, les portiers de l’équipe de France traversent tous une période d’incertitude depuis plusieurs mois. Lucas Chevalier est devenu remplaçant au PSG, Brice Samba a été déclassé par Habib Beye avant son retour fracassant contre Paris le week-end dernier, quand Alphonse Areola est devenu numéro 2 à West Ham.

Le journal L’Équipe révélait la semaine dernière que Robin Risser et Jean Butez, brillants avec Lens et Côme, pourraient avoir une carte à jouer face à cette situation. Toujours selon le quotidien français, l’entraîneur des gardiens des Bleus, Franck Raviot, assistera ce soir à AC Milan - Côme, à San Siro, afin de superviser Mike Maignan et Jean Butez. Samedi, il sera présent à Bollaert pour observer Robin Risser.

