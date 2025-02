Parme : Cristian Chivu appelé à la rescousse

Comme annoncé lundi soir, Parme a décidé de se séparer de son entraîneur Fabio Pecchia. Une décision qui survient alors que le club émilien après les quatre dernières défaites consécutives et les 20 points obtenus en 25 journées, synonyme d’une 18ème place au classement, fruit de seulement 4 victoires, 8 matchs nuls et 13 défaites, avec 30 buts marqués et 45 encaissés. En pole position, c’est la légende roumaine, Christian Chivu, qui a été nommé ce mardi matin. L’ancien joueur de l’AS Roma et de l’Inter va connaître sa première expérience professionnelle sur un banc après avoir dirigé les équipes jeunes, des U14 aux U19, des Nerazzurri :

«Le Parma Calcio accueille Cristian Chivu, le nouvel entraîneur de l’équipe première masculine. Chivu, accompagné de son staff composé d’Antonio Gagliardi (entraîneur adjoint), Angelo Palombo (assistant technique) et Nicola Pavarini (entraîneur des gardiens), dirigera l’équipe lors de la séance d’entraînement prévue cet après-midi au Mutti Training Center de Collecchio. Le Club accueille Cristian et son staff en jaune et bleu avec ses meilleurs vœux de bon travail», est-il écrit dans le communiqué officiel. Chivu dirigera l’entraînement ce mardi.