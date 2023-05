Borussia Dortmund : l’incroyable renaissance de Donyell Malen

La suite après cette publicité

Un transfert à 30 millions d’euros vite catégorisé comme un flop, voici comment Donyell Malen a débuté son aventure avec le Borussia Dortmund. Pour le coup il n’y avait rien d’étonnant compte tenu des faibles performances de l’attaquant néerlandais à son arrivée. Devant attendre le mois de novembre pour enfin trouver la faille en championnat et affichant un niveau loin de celui attendu pour celui qui était censé accompagner Erling Braut Haaland en attaque, il terminait mieux l’exercice et affichait 9 buts et 6 offrandes en 38 matches toutes compétitions confondues. Des statistiques qui n’étaient pas catastrophiques, mais restaient en dessous des attentes placées en lui.

D’ailleurs, la formation d’Edin Terzic décidait de miser sur Sébastien Haller et Karim Adeyemi l’été dernier afin de remplacer Erling Braut Haaland et cela changeait les choses pour lui. Évoqué du PSV Eindhoven, le joueur voulait garder sa place et définitivement s’imposer avec les Marsupiaux. «J’ai de grands projets pour la nouvelle saison. Je veux m’améliorer chaque jour et je m’améliorerai aussi. J’en suis convaincu. Ma première année s’est bien passée, j’ai eu de bons, mais aussi de mauvais moments. Mais dans l’ensemble, je suis très optimiste que ce sera une meilleure année et que je peux aider l’équipe à atteindre mes objectifs» expliquait-il à Sport 1. Dans le 4-3-3 du technicien bosnien, Donyell Malen n’était plus censé prendre la pointe de l’attaque ou alors pour dépanner et cela se ressent. Disputant 33 matches, il a évolué 16 fois côté gauche, 14 fois à droite et seulement à 3 reprises dans l’axe.

Un replacement sur le côté qui n’aura néanmoins pas eu un effet direct sur les performances de Donyell Malen. S’il débutait bien la saison avec un but et une offrande contre 1860 Munich (3-0) le 27 juillet dernier, le joueur néerlandais aura ensuite enchaîné 19 matches sans trouver le chemin des filets. Une sacrée traversée du désert jusqu’au 19 février dernier pour le joueur. Son coach Edin Terzic essayait de le soutenir publiquement en novembre dernier : «nous savons qu’il marquera à un moment donné. C’est juste une question de temps. Ensuite, quand il retrouvera sa confiance, il sera plus facile pour Donny de montrer ses qualités. Donny sait ce que j’attends de lui. Il a des compétences incroyables, mais est très mécontent quand il rate. Cela l’a beaucoup agacé ces derniers mois.»

Évoqué sur le départ en janvier avec un PSV Eindhoven qui cherchait un remplaçant à Cody Gakpo, Donyell Malen restait dans le projet comme le soulignait Sebastian Kehl : «les performances ne sont pas encore là où il aimerait être et on voit ses capacités, mais on croit fermement en lui.» Une confiance qui a duré longtemps et qui a enfin été récompensée. Retrouvant le chemin des filets contre le Hertha Berlin à la mi-février, il a ensuite connu deux matches plus compliqués avant de se lancer réellement contre Cologne (6-1) avec un but et deux offrandes. S’en est suivi une incroyable série avec 6 buts et 3 offrandes en 5 matches avec un match référence contre l’Eintracht Francfort (4-0) où il s’est fendu d’un doublé. S’installant enfin côté droit, le joueur formé à l’Ajax Amsterdam, Arsenal et au PSV Eindhoven est dans la forme de sa vie.

Un passage extraordinaire avec le Borussia Dortmund qui arrive à point nommé. «Aujourd’hui a été l’une des meilleures performances que nous ayons jamais vues de Donny dans un maillot du BVB. Il a joué un match exceptionnel. J’ai continué à insister sur le fait qu’on a vu ça très souvent à l’entraînement, qu’il peut avoir beaucoup de situations finales et aujourd’hui il s’est récompensé par une très belle performance» a lâché Edin Terzic après la victoire contre Francfort. De nouveau buteur contre Wolfsbourg (6-0) et buteur et double passeur décisif face au Borussia Mönchengladbach (5-2), Donyell Malen participe à la belle fin de saison du Borussia Dortmund. Avec 10 buts et 8 offrandes en 33 rencontres, l’international néerlandais (21 buts, 4 offrandes) semble enfin bien lancé sur le flanc droit de l’attaque de Dortmund. Une bonne nouvelle pour le club de la Ruhr qui rêve secrètement du titre avec son talent néerlandais de 24 ans.