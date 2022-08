Real Madrid : Carlos Ancelotti ravi de l'apport de son banc

Après une victoire obtenue dans les derniers instants du match sur la pelouse de l'Espanyol (1-3), l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a tenu à souligner la bonne contribution des joueurs qui sont entrés dans ce match pour débloquer la situation, notamment les entrées à la 58ème d'Eduardo Camavinga et de Rodrygo (passeur sur le but de Karim Benzema à la 88ème minute) :

«Nous avons une très bonne équipe et les cinq changements nous aident beaucoup. Quand le jeu se casse la figure, nous avons un avantage parce que nous avons des joueurs puissants qui ont de l'énergie pour profiter des espaces. Nous avons gagné parce que nous avions plus d'énergie que nos adversaires. (…) Nous avons bien commencé, en marquant tôt, mais nous avons baissé notre intensité. La deuxième mi-temps a été difficile pour nous, mais nous avons augmenté le tempo avec énergie et cela a payé.» Une performance qui permet à la Casa Blanca de signer une troisième victoire en autant de rencontres.