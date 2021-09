Eric Di Meco juge le début de saison de l’OM

L’Olympique de Marseille a confirmé son bon début de saison samedi dernier, en allant gagner sur la pelouse de l’AS Monaco (0-2). Les Marseillais sont actuellement quatrièmes au classement, à égalité de points avec Nice, alors que le match contre les Aiglons sera rejoué le mercredi 27 octobre. Un début de saison « surprenant » pour Eric Di meco, comme il l’a confié à La Provence. « Parce que je ne les voyais pas à ce niveau-là aussi rapidement vu le nombre de recrues cet été. »

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de l’OM a également jugé les matchs des Olympiens comme « enthousiasmant, parce que lorsqu'on regarde l'OM, on ne s'emmerde jamais, et plein d'espoir, car on se rend compte que face à Monaco samedi, il manquait Payet et Milik. Je me dis qu'il y a de quoi faire cette saison. Il y a un gros potentiel, il y a en tout cas une équipe qui donne beaucoup de plaisir, il y a un coach qui a déjà été adopté par le public et il y a des recrues performantes rapidement », a-t-il ajouté.