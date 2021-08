JT Foot Mercato : la valse des attaquants stars fait rage

La suite après cette publicité

Alors qu'il négocie une rupture de contrat avec son club, le défenseur brésilien Marcelo a été officiellement mis à l'écart. « L’Olympique Lyonnais informe qu'à la suite de sa défaite à Angers et de l'analyse qui en a été faite par les parties prenantes de la Direction Sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d'entraînement du groupe PRO 2», peut-on lire dans le communiqué.

Désormais doublure de Marco Bizot à Brest, Gautier Larsonneur pourrait bien quitter son club formateur d'ici la fin du mercato. Le gardien de 24 ans intéresse Greuther Fürth selon les informations du Télégramme.

Absent de la feuille de match ce week-end contre Sochaux, Ibrahim Cissé tente de quitter Dunkerque, qui ne souhaite pas s'en séparer. D'après la Voix du Nord, Caen voudrait recruter le défenseur.

En quête d'un latéral gauche, l'Olympique Lyonnais a ciblé Emerson Palmieri (Chelsea) et Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain). Et selon nos informations, les Gones ne comptent pas se ruiner dès cet été pour enrôler le Parisien. Les Rhodaniens souhaitent un prêt avec option d'achat. Idem en ce qui concerne l'Italien.

Selon Sky Italia, Manuel Locatelli (23 ans) jouera bien à la Juventus cette saison. Le média annonce que la Vieille Dame et Sassuolo sont tombés d’accord sur les bases d’un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire de 35 M€ plus des bonus. Il paraphera un contrat jusqu'en 2026.

Le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid agitait la presse espagnole ces derniers jours. C'est non. Comme l'a indiqué Carlo Ancelotti via un tweet. «Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout mon amour et mon respect. Je n'ai jamais envisagé de le signer. Nous sommes tournés vers l'avenir.»

La situation se gâte pour Samuel Umtiti au Barça. Sport nous apprend ce mardi que le Barça menace le défenseur de le licencier s'il n'accepte pas de rejoindre un des clubs intéressés par ses services.

La Gazzetta indique dans ses colonnes que le prêt de Florenzi à Milan pourrait être officialisé dès ce mardi. Les Rossoneri sont sur le point de tomber d'accord avec la Roma pour un prêt payant de 1 M€ avec une option d'achat de 4 M€.

Michy Batshuayi est arrivé à Istanbul pour être prêté à Besiktas. L'attaquant fait l'objet de négociations officielles entre les deux clubs, comme l'indique le communiqué stambouliote.

Selon les informations de The Athletic, Hector Bellerin n'est pas satisfait de sa situation à Arsenal et veut partir. Les Gunners cherchent donc un échange avec un autre club. Des discussions avec Emerson du Barça ont lieu, tout comme avec l'Atlético de Madrid pour Trippier.

La dernière ligne droite du mercato estival risque d'être agitée chez les attaquants. Un jeu de chaise musicale pourrait se mettre en place si Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Cristiano Ronaldo se verrait ainsi contraint de voir son envie de retour dans la Maison Blanche prendre fin, même si les dirigeants madrilènes n'auraient visiblement pas souhaité tenter le coup selon Marca. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport explique que son agent Jorge Mendes serait en Angleterre pour proposer ses services à Manchester City. Une information que contredit Tuttosport qui annonce qu'il irait au PSG, mais en 2022. En tant qu'agent libre donc. L'échange avec Mauro Icardi serait toujours d'actualité.

En Angleterre, le cas Harry Kane fait toujours autant débat. Pour l'instant les Spurs font de la résistance, mais Manchester City pourrait bientôt revenir à la charge avec une offre monstrueuse de 140 M€ avec divers bonus supplémentaires. En cas de départ du buteur anglais, l'attaquant du Barça Martin Braithwaite serait pisté. Ce qui pourrait débloquer le potentiel échange entre Arsenal et le club catalan pour Pierre-Eymeric Aubameyang. Un véritable jeu de chaise musicale !

Robert Andrich quitte l'Union Berlin pour s'engager sous la forme d'un contrat de 5 ans du côté du Bayer Leverkusen.

Après un an à Fribourg, Baptise Santamaria revient déjà en France. Le milieu de terrain file du côté du Stade Rennais contre un chèque d'environ 14 M€.

Le transfert de Tammy Abraham à la Roma est officiel. L'attaquant rejoint le club italien contre 40 M€, plus 5 M€ de bonus. Il a signé un contrat de 5 ans.

Tammy Abraham has today completed a permanent move to AS Roma.



Everyone at Chelsea Football Club thanks @tammyabraham for his contribution at Stamford Bridge and wishes him the very best for the future. 💙