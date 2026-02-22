Menu Rechercher
Strasbourg : Joaquín Panichelli ravi de l’état d’esprit montré contre l’OL

Par Kevin Massampu
1 min.
Joaquin Panichelli célèbre un but avec Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 3-1 Lyon

Buteur sur penalty contre l’OL ce dimanche, Joaquín Panichelli a pesé sur la défense des Gones et a été l’un des artisans de ce précieux succès (3-1) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l’avant-centre argentin a livré ses impressions de la rencontre au micro de Ligue 1+.

« On sait que Lyon est une grande équipe, difficile à jouer. On est resté concentrés, on a montré nos qualités pour gagner les trois points et on a donné beaucoup de bonheurs aux supporters. (…) Mon énergie ? J’essaye de tous donner sur le terrain. Des fois, je marque, je fais des passes décisives, des fois, ce n’est pas le cas. Mais je donne tout », a-t-il déclaré. Cap désormais sur la réception de Lens, vendredi.

Pub. le - MAJ le
