OL : Peter Bosz regrette le départ de Juninho

Juninho à l'Olympique Lyonnais, c'est bientôt terminé, et ce pour la deuxième fois de leur histoire commune. L'ancien milieu de terrain brésilien s'apprête en effet à quitter son poste de directeur sportif du club rhodanien dans les prochains jours, d'ici cet hiver, après environ deux ans et demi de bons et loyaux services. Peter Bosz, l'entraîneur des Gones, a regretté le départ de Juni en conférence de presse avant le déplacement périlleux à Lille, dimanche (13 heures, J18 de Ligue 1).

« Je travaillais très bien avec lui. Depuis que je suis là, on parle presque tous les jours ensemble, j'ai une très bonne relation avec lui. J'aime la vision qu'il a du football, j'aime parler avec lui. C'est le choix de Juni, malheureusement, pas la mienne, sinon il serait toujours là. Il faut respecter son choix », a dans un premier temps lâché le Néerlandais, avant de rassurer. « Ça ne va pas changer ma manière de travailler. Bien sur, je vais parler football avec quelqu'un d'autre du football et des joueurs, mais ça concerne le club, pas moi. »

