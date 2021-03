FC Barcelone : Joan Laporta est séduit par la pépite Bryan Gil

La suite après cette publicité

Que faut-il espérer pour le mercato du Barça ? Si on se fie à ce qui se dit de l'autre côté des Pyrénées, le marché estival barcelonais sera composé de joueurs à prix 0 type Eric Garcia ou Memphis Depay, et une seule star pourra être recrutée. Celle-ci devrait être Erling Haaland. C'est du moins ce qu'espère Joan Laporta, le président barcelonais.

Mais ce n'est pas tout. Le charismatique avocat catalan vise aussi des pistes en Liga, pour des montants a priori corrects, ou du moins loin de ce qui peut être pratiqué pour les jeunes joueurs prometteurs actuellement. Et s'il y a un jeune qui fait parler de lui dans le championnat espagnol en ce moment, c'est Bryan Gil, l'ailier de 20 ans qui est prêté à Eibar par Séville. Selon plusieurs médias espagnols et catalans, comme TV3 et la Cuatro, il plaît beaucoup à Joan Laporta.

Sa clause va rapidement grimper

Redoutable dribbleur avec un profil que l'on ne voit plus beaucoup en ce moment, l'international espagnol U19 et Espoirs a une cote qui grimpe en flèche... avec une clause libératoire abordable de 35 millions d'euros. Mais pour les clubs intéressés, il faudra faire vite, puisqu'à partir de la saison prochaine, elle passera à 150 millions d'euros. Le président catalan veut donc assurer le coup rapidement.

« Maintenant, le meilleur joueur d'Espagne, c'est Bryan Gil. Il me fait penser à Neymar. J'ai parlé à Ramon Planes (secrétaire technique du Barça, NDLR) et il pense à lui. Il a une clause libératoire de 35 millions d'euros maintenant, mais si il prolonge à Séville elle passera à 150 millions », confiait récemment un scout du Barça. Une nouvelle pépite pour accompagner Ansu Fati, Pedri et Ilaix Moriba ? Affaire à suivre...