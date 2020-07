Vente OM : le clan Frank McCourt tape du poing sur la table !

L'Olympique de Marseille est en ébullition. Depuis deux bonnes semaines maintenant, le club de la cité phocéenne est au coeur d'un projet de rachat mené notamment par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, qui a mandaté la banque française Wingate pour négocier avec le clan McCourt. Hier, on apprenait que les choses sérieuses auraient commencé entre les différentes parties. Le Parisien expliquait, en effet, que la banque d'affaires et le propriétaire américain de l'OM auraient échanger sur une éventuelle vente. Il était aussi précisé que les possibles repreneurs de l'OM ne comptaient pas payer les 700 M€ dont on avait parlé dans les médias.

Un projet XXL vendu par Mohamed Ayachi Ajroudi

Quelques heures après cette information paraissait une longue interview de Mohamed Ayachi Ajroudi. Questionné par nos confrères du Figaro, il en a ainsi dit plus sur son projet XXL. « On était très près mais la presse a fait que ça s’est écarté. Mais maintenant, cela se calme un peu. (...) Les chiffres vont décider, dire si ces messieurs vont continuer ou céder. Nous, on aime le club. On est supporter et ce n’est pas d’aujourd’hui. L’objectif est de se mettre autour d’une table pour discuter. Nous ne sommes pas pressés.»

Puis il a ajouté. « Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal»». Concernant le coach qu'il aimerait faire venir, il a précisé : «celui en place (André Villas-Boas) est très bon, mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? Zinedine Zidane ? (il sourit) C’est l’avenir qui nous le dira.»

Le clan McCourt accuse

De quoi faire rêver les supporters marseillais. Mais leurs espoirs ont été rapidement douchées. En effet, le clan McCourt, via Karine Allouis la porte parole de l'homme d'affaires américain, a réagi toujours dans les colonnes du Figaro. « Il n’y a aucune rencontre, aucune discussion avec qui que ce soit, aucune offre. C’est totalement faux. Le club n’est pas à vendre. C’est une opération de déstabilisation ».