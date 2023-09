Manchester United - Crystal Palace : les compositions officielles

La Premier League est à l’honneur sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, Manchester United reçoit dans son antre d’Old Trafford, Crystal Palace, pour le compte de la 7ème journée de championnat d’Angleterre. Un duel de milieu de tableau qui verra s’affronter deux formations à la recherche de sensations et en panne de confiance dans ce début de saison. Et pour cause, auteurs d’un départ décevant sur le plan comptable et sportif (9e, 9pts), les Red Devils auront à cœur de faire bonne figure devant leur public pour enfin enchaîner après un succès obtenu face à Burnley le week-end dernier (0-1). En face, Crystal Palace (10e, 8pts), déjà lourdement battu par Manchester United cette semaine dans le cadre de la League Cup (0-3), se présente avec la ferme intention de jouer les trouble-fêtes dans le "théâtre des rêves" et ainsi prendre sa revanche sur son adversaire en championnat.

La suite après cette publicité

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h. Pour cette septième sortie en Premier League, Erik Ten Hag a décidé d’opter pour son schéma tactique préférentiel organisé en 4-2-3-1. En l’absence de Lisandro Martinez, blessé, Victor Lindelof enchaîne une nouvelle titularisation en charnière centrale aux côtés de Raphaël Varane. Le milieu de terrain est composé de Mason Mount et Casemiro, tandis que Facundo Pellistri, Bruno Fernandes et Marcus Rashford sont titulaires sur le front offensif. Enfin, la pointe de l’attaque sera occupée par Rasmus Hojlund. Du côté des visiteurs, Roy Hodgson reconduit son traditionnel 4-2-3-1. Ancien joueur de l’OL et de Mayence, Jean-Philippe Mateta est titulaire en pointe tandis que Jordan Ayew, Jeffrey Schlupp et Eberechi Eze accompagneront le Tricolore en attaque.

Les compositions :

Manchester United : Onana - Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat - Mount, Casemiro - Pellistri, Fernandes, Rashford - Hojlund.

La suite après cette publicité

Crystal Palace : Johnstone - Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell - Doucoure, Hughes - Ayew, Schlupp, Eze - Mateta.