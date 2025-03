L1 : le match Montpellier-Saint Etienne classé à haut risque !

La rencontre entre Montpellier et Saint-Étienne, prévue ce dimanche à 17h15 pour la 26e journée de Ligue 1, inquiète les autorités. Classé à un niveau de risque 4 sur 5 par la Division Nationale de Lutte contre l’Hooliganisme (DNLH), ce duel entre les deux derniers du championnat se jouera sans supporters stéphanois, interdits de stade et de déplacement par arrêté préfectoral. Mais l’inquiétude porte surtout sur les ultras montpelliérains, qui pourraient exprimer leur colère après une nouvelle contre-performance de leur équipe, dernière du classement et en pleine série noire.

Dans une note consultée par RMC Sport, la DNLH alerte sur un risque de tensions, voire de violences. En décembre, lors des 32es de finale de la Coupe de France, les supporters pailladins avaient été interdits de déplacement au Puy-en-Velay en raison de la proximité avec Saint-Étienne. Cette rencontre entre Montpellier et Saint-Étienne s’ajoute également à un autre match à haut risque : le Classique PSG-OM, prévu à 20h45, qui sera lui aussi classé au niveau maximal.