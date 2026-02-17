Séville FC : les premiers signes d’impatience apparaissent pour Neal Maupay…

On dit souvent que tout va très vite dans le monde du football. Neal Maupay ne pourra pas dire le contraire. Il y a un an, l’attaquant âgé aujourd’hui de 29 ans était l’un des éléments les plus utilisés par Roberto De Zerbi (24 apparitions, 4 buts, 4 passes décisives) et l’Italien n’avait pas hésité lâcher des mots forts vis-à-vis de l’ancien pensionnaire de Brentford. « Neal Maupay, c’est comme mon fils. Il restera à Marseille tant que je serai là. Quand je partirai, il pourra partir. C’est un exemple sur le terrain et en dehors. » Un fils qui est devenu un indésirable quelques mois plus tard.

Le fils de De Zerbi était devenu indésirable

Cette saison, Maupay n’a porté le maillot de l’Olympique de Marseille qu’à trois reprises (1 but). Non inscrit dans la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions, Maupay a surtout profité des deux matches de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (6-0) et Bayeux (9-0) pour avoir des minutes dans les pattes. Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Versailles a finalement mis un terme à cette situation compliquée en filant au Séville FC. Le club de Nervion n’est pas arrivé au hasard puisqu’il avait déjà tenté sa chance auprès du Français l’été dernier, mais à l’époque, sa situation ne s’était pas encore détériorée. Parti en prêt en Andalousie, le joueur avait fait le point sur son cas.

« J’ai parlé avec l’entraîneur avant de venir. Il m’a dit qu’il avait besoin d’un joueur comme moi et je lui ai répondu que j’espérais qu’un accord serait rapidement trouvé entre les clubs afin que je puisse venir à Séville et jouer dans son équipe. Mon début de saison a été difficile, car je n’ai pas beaucoup joué. Ç’a été un peu compliqué pour moi d’être sur la touche, de voir l’équipe jouer chaque week-end, mais je savais que je devais être prêt, m’entraîner dur, car des opportunités se présenteraient pour moi en janvier. Cela m’a beaucoup aidé à rester concentré et à continuer à y croire. Et maintenant, je suis prêt à continuer. Marseille et Séville sont deux villes similaires. Les gens aiment le football et lorsque nous avons joué cet été, j’ai aimé l’équipe. Quand l’occasion de venir ici s’est présentée, je devais la saisir. Quand j’ai su que les clubs étaient en pourparlers, j’ai interrogé Kondogbia sur le club et la ville. Il m’a encore plus encouragé à venir ici, même si je n’en avais pas besoin. Il m’a dit que même s’il n’était resté qu’un an, il avait adoré le club et la ville. Il m’a dit que je m’intégrerais bien ici. Si j’étais déjà convaincu à 100 %, je l’étais désormais à 110 % », avait-il déclaré sur le site officiel du club sévillan.

Son coach demande du temps

(Re) parti à l’étranger pour se relancer, Maupay a fait mouche d’entrée de jeu. Titularisé face à Majorque, le Français a marqué, même s’il n’a pas empêché son équipe de se faire laminer 4 buts à 1. À nouveau aligné dans le onze de départ de Matias Almeyda contre Girona (1-1) et Alavés (1-1), Maupay a cette fois-ci été plus discret. Et pour les médias espagnols, le constat est sans appel. Il n’y a pas le feu au lac, mais Maupay peine encore à trouver un terrain d’entente avec son partenaire d’attaque, l’ancien Montpelliérain Akor Adams. « Le champagne a perdu ses bulles dès qu’il a été débouché. Neal, prêté par Marseille, a également été titularisé contre Gérone et Alavés, sans toutefois confirmer les bonnes impressions laissées lors de ses débuts. Pour l’instant, il ne semble pas très bien s’entendre avec son coéquipier en attaque, Akor Adams », écrit AS, imité par ABC. « La connexion Akor-Maupay peine à démarrer. Neal Maupay a fait ses débuts contre Majorque avec un but magnifique, mais depuis, aucun des deux n’a montré beaucoup de complicité sur le terrain. »

Pas de quoi inquiéter Matias Almeyda qui a demandé du temps pour un joueur fraichement arrivé sur les bords du Guadalquivir. «Il s’entraîne depuis deux semaines. Je pense qu’il comprend de mieux en mieux. Nous avons modifié notre jeu parce que nous jouons avec deux attaquants, autrement, et avec le temps, cela va s’améliorer. Maupay est rapide techniquement et mentalement, et il doit apprendre à nous connaître», a déclaré le coach sévillan après le match contre Alavés. Neal Maupay et Akor Adams ont encore le temps de démontrer qu’ils peuvent s’entendre, mais les observateurs locaux semblent déjà s’impatienter vis-à-vis de la seule recrue hivernale d’un club qui se bat toujours pour son maintien.