OL : la soirée rêvée de Malick Fofana

Cet hiver, John Textor a fait beaucoup de bien pour renforcer l’Olympique Lyonnais sur le court terme. Mais l’actionnaire américain a également poussé pour préparer l’avenir et a réussi à arracher la signature de Malick Fofana, un jeune talent belge de 19 ans qui avait déjà régalé sous le maillot de La Gantoise. Alors que plusieurs écuries européennes, notamment en Allemagne, avaient poussé pour l’enrôler, c’est bien les Gones qui ont remporté la mise en déboursant 17 M€.

Buteur contre Bergerac, en Coupe de France, pour ses débuts, le jeune ailier avait impressionné et apportait beaucoup lors de ses entrées en jeu en cours de match grâce à sa percussion et sa vision de jeu très juste pour son jeune âge. Cependant, il n’avait pas encore vraiment confirmé ses débuts et avait même déçu lors de sa première titularisation en Ligue 1, contre le FC Lorient (0-2). Et face à une concurrence féroce avec Saïd Benrahma, titulaire à gauche, et Ernest Nuamah, à droite, Malick Fofana devait se battre avec Rayan Cherki et Mama Baldé pour obtenir du temps de jeu.

Malick Fofana a savouré

Laissé sur le banc contre Valenciennes, en Coupe de France (3-0), il a ensuite obtenu 16 minutes de jeu sur la pelouse de Nantes pour faire la différence, alors que l’OL perdait 1-0. Sur sa première prise de balle, il n’a pu envoyer le ballon au fond des filets, mais a permis à Alexandre Lacazette de s’arracher pour égaliser. Moins de deux minutes plus tard, Fofana, bien servi par Maitland-Niles, pouvait lâcher un superbe plat du pied pour tromper Lafont et donner l’avantage aux Gones, qui reviennent à un point de Marseille et Rennes.

«Je suis très content surtout pour les trois points. On sait qu’on a la mentalité. On croit en tout le monde dans le groupe. J’aime bien tirer au premier poteau et j’ai vu le placement du gardien, donc j’ai tiré là. Mes deux premières semaines ont été bonnes, puis j’ai joué. Tout le monde me donne des conseils, m’aide. Ce n’est pas le même niveau que la Belgique, mais je m’adapte, a-t-il expliqué. Ça fait plaisir de marquer mon premier but en Ligue 1. J’attendais depuis un moment. Il restera dans ma mémoire.» Une arme supplémentaire dans les mains de Pierre Sage pour espérer arracher une place en Europe et un titre en Coupe de France, contre le PSG.