Newcastle : Eddie Howe annonce le forfait de Joelinton face au PSG

Mercredi soir, Newcastle défiera le PSG au Parc des Princes dans le cadre de l’ultime journée de la phase de ligue de cette Ligue des Champions. Une énorme affiche entre deux équipes qui sont actuellement dans le top 8 et qui chercheront à remporter cette rencontre pour valider leur ticket direct pour les 8es de finale de la compétition. Mais face aux Champions d’Europe en titre, Eddie Howe devra faire l’un de ses atouts majeurs dans l’entrejeu.

En effet, l’entraîneur des Magpies a annoncé le forfait de Joelinton pour cette rencontre face aux Parisiens. Le milieu brésilien était sorti à la 48e minute de jeu contre Aston Villa (défaite, 0-2), dimanche en Premier League, touché vraisemblablement à l’aine. « Joelinton ne pourra pas jouer, il a passé un scanner. Nous ne pensons pas que ce soit une blessure grave, mais il sera absent pendant quelques semaines. Il manquera plusieurs matchs, a indiqué Howe, avant d’évoquer le cas de Bruno Guimarães, également incertain pour ce choc face au PSG. Il est avec nous. Nous en saurons plus dans les prochaines heures. »

