Arsenal - Tottenham : les compositions du derby

La sixième journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un derby de Londres entre Arsenal et Tottenham. A domicile, les Gunners s'organisent en 4-2-3-1 avec Aaron Ramsdale dans les buts. Devant lui, Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel et Kieran Tierney se retrouvent en défense. Le double pivot est assuré par Thomas Partey et Granit Xhaka. Seul en pointe, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Bukayo Saka, Martin Odegaard et Emile Smith Rowe.

De son côté, Tottenham s'établit en 4-3-3 avec Hugo Lloris dans les cages. Devant lui, Japhet Tanganga, Davinson Sanchez, Eric Dier et Sergio Reguilon sont positionnés en défense. Pierre-Emile Hojbjerg évolue comme sentinelle auprès de Dele Alli et Tanguy Ndombélé. Enfin, Harry Kane est accompagné par Lucas Moura et Heung-min Son en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Smith Rowe - Aubameyang

Tottenham : Lloris - Tanganga, Sanchez, Dier, Reguilon - Alli, Hojbjerg, Ndombélé - Lucas, Kane, Son