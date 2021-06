Euro 2020, Suisse : Silvan Widmer lance le choc face à Kylian Mbappé et les Bleus

Lundi, à 21h, à Bucarest, l'équipe de France jouera son 8e de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse. Un rendez-vous au sommet pour les Helvètes, comme l'a expliqué le latéral droit Silvan Widmer face à la presse. «Pour nous, le vrai derby, c’est bien davantage l’Allemagne… D’ailleurs, on était nombreux à vouloir plutôt tomber contre eux. Mais c’est vrai que pour moi qui joue à Bâle, la France n’est pas loin non plus. Mais il ne faut pas s’y tromper, les Français forment une des meilleures équipes au monde en ce moment. On va affronter les champions du monde en titre et c’est une super affiche !», a-t-il lâché, relayé par Le Matin et Blick.

La suite après cette publicité

Un choc que la Nati et lui abordent sans réelle pression selon ses dires. « Quand il s'agit des Français, tout le monde s'attend à ce qu'ils passent facilement. Nous pouvons jouer librement, nous ne nous cacherons pas», a-t-il assuré, lui qui part avec la faveur des pronostics pour démarrer au marquage de Kylian Mbappé, si Didier Deschamps décide d'aligner le Parisien à gauche comme contre le Portugal. Et s'il sait que ce duel sera difficile, l'ancien de l'Udinese, revenu en grâce ces derniers mois en sélection depuis son retour convaincant au FC Bâle, ne part absolument pas vaincu d'avance.

«Je pense que ça va être dur pour lui»

« C'est un train express. Il a une vitesse incroyable. Vous ne pouvez pas prendre Mbappé en tête-à-tête. Il faut toujours doubler le marquage. En tant que défenseur, si je joue, il me faudra être intelligent et compter sur le soutien de toute l’équipe. J’aurai besoin d’un peu d’aide», a-t-il admis, très loin d'être effrayé par cette mission. «Cette équipe me fait me sentir bien. Et là, face à un tel joueur et un tel adversaire, on parle d’un niveau qui est le plus haut de notre sport. Mais je pense que ça va être dur pour lui», a-t-il envoyé, dans un sourire.

«On a déjà vu Mbappé et Griezmann X fois au cours de la saison en Ligue des Champions. Je connais ses atouts. Mais aussi ses faiblesses», a-t-il lancé avant d'ajouter et de conclure. «Je vais les garder pour moi. (...) Non, plus sérieusement, on devra défendre à deux sur lui. Tout seul, ce sera compliqué. Mais on ne s’y prépare pas différemment», a conclu l'homme aux 18 sélections (1 réalisation). Voilà un duel qui promet d'être savoureux ce lundi, sur la pelouse de la National Arena.