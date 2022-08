Casemiro transféré officiellement à Man United jusqu'en 2026

Le Real Madrid et Manchester United avaient annoncé ce vendredi soir un accord de principe trouvé pour le transfert du milieu de terrain brésilien Casemiro : «le transfert est soumis à l'accord des conditions personnelles, aux exigences du visa britannique et à un examen médical. Nous sommes tous impatients d'accueillir Casemiro à Old Trafford», pouvait-on lire dans le communiqué.

Mais maintenant, les Red Devils viennent de confirmer que le joueur venait de passer ses examens médicaux et avait «terminé son transfert à Manchester United depuis le Real Madrid, sous réserve des exigences de visa britanniques. Le milieu de terrain a signé un contrat jusqu'en juin 2026, avec la possibilité de le prolonger d'un an», précise le communiqué. En amont de la rencontre contre Liverpool, ce lundi, Casemiro a été présenté devant le public d'Old Trafford.