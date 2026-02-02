PSG : accord total pour Noham Kamara à l’OL !
C’est le dossier qui agitait les derniers jours au sein du club de la capitale. Sur le départ, le jeune défenseur Noham Kamara était suivi avec attention par le Bayer Leverkusen et l’OL. Plus tôt ce matin, nous vous révélions un accord contractuel avec l’OL, mais le club allemand restait à l’affût.
▪️accord de principe entre le PSG et l’OL pour un prêt avec option d’achat obligatoire mais encore certains points de blocage.
▪️Leverkusen est toujours dans la course et se dit prêt à l’acheter, tout reste ouvert
@FabriceHawkins 👋
@footmercato
Selon les dernières informations de Canal+, que nous pouvons confirmer, l’accord total a été trouvé avec l’OL autour d’un prêt avec option d’achat obligatoire, qui s’élève à 4 M€ (+ deux de bonus). Kamara s’engagera jusqu’en 2030. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2024, à seulement 17 ans, Noham Kamara avait rapidement fait son trou dans la capitale française. Convoqué par Luis Enrique en équipe première depuis avril dernier, le défenseur était depuis apparu à trois reprises en Ligue 1.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer