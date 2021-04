Premier League : Liverpool s'impose face à Aston Villa en fin de match

À l’occasion de la 31ème journée de Premier League, le champion en titre Liverpool recevait Aston Villa à Anfield. Un match important entre deux équipes proches au classement à 8 journées de la fin du championnat. Les Reds, 7ème avant le coup d’envoi, retrouvaient donc les Vilains, 10ème, quelques mois après avoir perdu 7 buts à 2 face à leur adversaire du jour.

À domicile cette fois-ci, les joueurs de Jürgen Klopp étaient punis jusqu’avant la mi-temps par Ollie Watkins (43e), auteur d’un triplé face à Liverpool en octobre dernier. 1-0 pour Aston Villa à la pause. En seconde période, Mohamed Salah réduisait l’écart (57e). Grâce aux entrées en jeu de Thiago Alcantara (70e), Sadio Mané (75e) et Xherdan Shaqiri (89e), Liverpool parvenait à prendre les trois points dans les derniers instants du match avec un but de Trent Alexander-Arnold à la 91e minute de jeu.. 2-1 score final. Bonne opération pour les Reds qui grimpent donc provisoirement à la 4ème place du classement avec ce succès acquis en toute fin de match. Les hommes de Dean Smith restent donc à la 10ème place après cette défaite et laissent l'occasion à Arsenal de repasser devant en cas de victoire face à Sheffield United ce dimanche.

