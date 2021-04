Ligue 1 : l'OL a presque tout perdu !

La suite après cette publicité

L'heure de vérité. Pour l'Olympique Lyonnais, les 34ème et 35ème journées de Ligue 1 Uber Eats constituaient deux finales à jouer et un véritable tournant dans cet exercice 2020-21. En une semaine, les Gones savaient qu'ils devraient croiser le fer avec le LOSC puis l'AS Monaco (2 mai), deux équipes avec lesquelles ils sont en concurrence pour une place sur le podium voire plus, avec le Paris Saint-Germain. Faire un résultat était une obligation pour les Lyonnais, quatrièmes avec 67 points avant le coup d'envoi de cette journée. Une défaite les éloignaient du podium et d'une place en Ligue des Champions.

La première étape débutait donc dimanche au Groupama Stadium face aux Dogues (70 points), qui voulaient écarter un concurrent et rester dans la course au titre. Les enjeux étaient donc colossaux. Après avoir mené 2 à 0, les Lyonnais ont été dominés en deuxième période et ils se sont inclinés au final 3 à 2. Une défaite qui coûte très chère. En effet, les Lyonnais restent figés à la quatrième position et totalisent 67 points. Battus par le LOSC, premier avec 73 points, ils ont aussi perdu beaucoup de terrain sur le PSG, deuxième avec 72 points (5 points de retard), et sur Monaco, troisième avec 71 points (4 points de retard).

Eliminé de la Coupe de France, l'OL perd du terrain en championnat

Si tout reste encore mathématiquement possible, l'OL a pris un coup sur la tête ce dimanche et n'a plus vraiment son destin entre les mains. Il faudra s'imposer dimanche prochain à Monaco puis enchaîner avec des victoires face à Lorient, Nîmes et Nice. Le tout, en espérant que les équipes de devant trébuchent. Autant dire que la mission est particulièrement difficile pour Lyon, qui pourrait revivre une nouvelle saison sans Champions League. Une formation qui a presque tout perdu en cinq jours, puisqu'elle a été éliminée de la Coupe de France mercredi par Monaco chez elle en quart de finale.

Malgré cette mauvaise passe, les Olympiens, qui sont au fond du trou, y croient encore. «On est arrivé dans le vestiaire avec les joueurs abattus. On est abattu nous aussi ce soir, même si l'abattement doit être vite digéré dès mardi (...) Ce qu'on s'est dit avec le staff, c'est qu'on ne peut pas se permettre de se dire que tout espoir de podium n'est plus atteignable. Il reste quatre matches et douze points à prendre. On joue un concurrent direct et on peut revenir à un point». La fin de saison rêvée par l'OL a tout de même pris du plomb dans l'aile en l'espace de cinq jours.