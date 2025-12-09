Barça : Piqué défend Araujo et appelle à plus de respect pour les joueurs

La situation de Ronald Araujo, qui s’est mis sportivement en retrait pendant une période indéterminée avec le Barça pour soigner sa santé mentale, a relancé la question d’un mal très présent dans le football et dont on commence à peine à en parler plus souvent. Dans une interview pour l’émission Moeve Fútbol Zone sur Sport, Gerard Piqué a rappelé que tous les joueurs ne gèrent pas la pression de la même manière, notamment celle amplifiée par les réseaux sociaux. « Il faut prendre soin de la santé mentale. C’est évident, non seulement dans le monde du football ou du sport. Nous avons aussi vu Andreu Buenafuente, qui a dû s’arrêter pour cela. On parle de plus en plus du sujet et je pense que c’est une bonne chose que les gens en prennent conscience. Le sport a toujours été en retard sur tout cela. Je me souviens de l’époque du racisme, de la violence dans les stades… Au niveau des supporters, c’est comme si, dans le football, nous étions toujours les derniers à nous adapter aux moments », a déploré l’ancien défenseur blaugrana.

L’ex-international espagnol a ensuite souligné qu’il est urgent de changer cette culture : « il est temps qu’il y ait du respect envers les professionnels, il est temps d’arrêter d’être un monde où tout est permis et où chacun peut faire et insulter comme il veut. Je me souviens que, à mon époque, surtout pendant les années du processus indépendantiste, quand j’allais en sélection, j’ai vécu cela et tu dois te créer une carapace. Et arrive un moment, ce qui n’est pas sain, où tu ne te soucies plus de ce que disent ou pensent les gens, mais c’est la seule manière de préserver ta santé mentale et d’être bien émotionnellement. D’autres peut-être ont plus de mal ou ne veulent pas adopter ces mesures que j’ai prises. Dans ce cas, Ronald (Araujo) a levé la main et a dit "stop", et je pense que le club fait très bien de l’écouter, de lui donner le temps nécessaire, et je crois que tous les supporters du football en Espagne devraient réfléchir un peu. »