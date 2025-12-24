CAN 2025 : le Burkina Faso renverse la Guinée équatoriale dans le temps additionnel
Scénario extraordinaire pour l’entrée en lice du Burkina Faso dans cette CAN 2025. Les joueurs de Brama Traoré ont renversé la Guinée équatoriale dans le temps additionnel pour s’imposer 2-1. Dominant pendant toute la rencontre, le Burkina a eu beaucoup de mal à forcer le verrou, la faute notamment à un manque d’efficacité dans le dernier geste. Meilleur joueur du premier acte, Bertrand Traoré a réalisé plusieurs différences sur son côté droit et a réclamé un penalty finalement non accordé (12e). Après la pause, c’est surtout Dango Ouattara qui s’est illustré sur le couloir droit, avec un résultat similaire : ses tentatives de centre n’ont que trop rarement trouvé preneur. À la 58e minute, l’attaquant de Brentford a ouvert son pied mais a buté sur le gardien équatoguinéen Jesús Owono. Pierre Landry Kaboré (62e) et Gustavo Sangaré (64e) auraient également pu faire mieux.
🇧🇫🇬🇶 MAIS C'EST QUOI CE MATCH DE FOU ?!?
⚡️ Quelques secondes après avoir obtenu l'égalisation, le Burkina Faso arrache la victoire à la 98eme minute contre la Guinée Equatoriale !!!
#BFAEQG #beINCAN2025
Le Burkina Faso a cru débloquer enfin le score avec une frappe à bout portant de l’entrant Lassina Traoré, mais le but a finalement été signalé hors-jeu par la VAR. Réduite à dix depuis l’expulsion de Basilion Ndong, coupable d’avoir marché sur le talon d’Achille de Bertrand Traoré (50e), c’est pourtant la Guinée équatoriale qui a marqué en premier. À la suite d’un corner, Marvin Anieboh a surpris tout le monde en catapultant le ballon de la tête en pleine lucarne (85e). Il s’en est suivi des minutes étouffantes pour la Guinée équatoriale. Celle-ci a fini par craquer à la 96e, lorsque Georgi Minoungou a battu Owono d’une frappe au cœur de la surface (90e+5). Trois minutes plus tard, Edmond Tapsoba a offert la victoire aux siens d’une tête bien placée, face à laquelle le portier équatoguinéen aurait peut-être pu faire mieux. Trois points précieux et un piège évité pour le Burkina Faso, qui a produit plus qu’assez pour mériter ce résultat.
