Tunisie - Mali : les compositions sont tombées

La 1re journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit avec le groupe F et un choc entre la Tunisie et le Mali. Les Aigles de Carthage optent pour une 4-3-3 avec Bechir Ben Saïd comme dernier rempart derrière Montassar Talbi, Dylan Bronn, Bilel Ifa et Ali Maâloul. On retrouve Aïssa Laïdouni, Hamza Mathlouthi et Elyes Shkiri dans l'entrejeu. Enfin, le trio d'attaque est composé d'Hannibal Mejbri, Wahbi Khazri et Naïm Sliti.

De son côté, le Mali s'articule dans un 4-2-3-1 avec Ibrahim Mounkoro dans les cages. Devant lui, Hamari Traoré, Kiki Kouyaté, Massadio Haïdara et Falaye Sacko forment la défense. L'entrejeu est constitué d'Amadou Haïdara et de Diadié Samassékou. Enfin, Ibrahima Koné est positionné en pointe avec Moussa Djenepo, Adama Malouda Traoré et Adama Noss Traoré derrière lui.

Les compositions

Tunisie : Ben Saïd – Talbi, Bronn, Ifa, Maaloul – Laidouni, Skhiri, Mathlouthi – Mejbri, Khazri, Sliti

Mali : Mounkoro - H. Traoré, Kouyaté, M.Haidara, Sacko - A. Haïdara, Samassékou - A. Traoré 1, A. Traoré 2, Djenepo - I. Koné