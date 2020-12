Chelsea : Petr Cech va rejouer !

L'homme aux multiples casquettes. A 38 ans, Petr Cech joue un rôle déterminant dans le quotidien de Chelsea. Conseiller technique, impliqué dans le recrutement estival des Blues, l'ancien portier du Stade Rennais figure également dans la liste des joueurs qualifiés en Premier League en tant que cinquième gardien. Mais le principal protagoniste s'apprête à rechausser les crampons après avoir pourtant tiré sa révérence lors de la finale de Ligue Europa en 2019.

La suite après cette publicité

Le Telegraph révèle ainsi que Cech va donner un coup de main à l'équipe U23 des Blues lundi face à Tottenham. La raison de ce retour sur les pelouses anglaises ? Le gardien titulaire Lucas Bergstrom a déjà joué samedi avec les U18 de Chelsea, et on ne veut pas prendre le moindre risque en le faisant enchaîner 48 heures plus tard. Pour rappel, Petr Cech continue de s'entraîner avec l'équipe premières des Blues et se montre plutôt affuté. Le rRendez-vous est pris pour lundi soir...