La disparition de Christian Atsu bouleverse le monde du foot, le Barça ne lâche pas Benjamin Pavard

Le monde du foot endeuillé après le décès de Christian Atsu

Le footballeur Christian Atsu, disparu depuis 11 jours après le terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, a été retrouvé sans vie. C’est son agent qui l’a confirmé sur ses réseaux sociaux. D’après l’AFP, l’ancien joueur de Chelsea et Newcastle était sous les décombres d’une tour de 12 étages. Le monde du foot lui rend hommage depuis l’annonce de la triste nouvelle. Il fait la Une de tous les sites du Monde. «Nous t’oublierons pas» a déclaré son club actuel, Hatayspor, qui a aussi rapporté que «son corps est actuellement en route pour rejoindre le Ghana». Newcastle a annoncé que «les joueurs, le staff et les supporters se souviendront toujours de lui». Chelsea a expliqué que «tout le monde est dévasté au club». Les hommages devraient se poursuivre dans la journée.

Le Barça tient son latéral

Le FC Barcelone se prépare déjà à agir en amont du prochain mercato estival. Toujours à la recherche de joueur pour pas cher, le club catalan est bien décidé à recruter Benjamin Pavard. Le défenseur du Bayern Munich ne se plait plus dans son club et souhaite un renouveau après sa coupe du monde laissant à désirer. Pini Zahavi, l’agent du joueur, a rencontré les dirigeants barcelonais hier pour discuter de l’avenir du Français, mais aussi de celui de Yannick Carrasco. Puis la priorité du Barça, ce sera Vitor Roque d’après le journal Mundo Deportivo, qui met le Brésilien en Une de son numéro du jour. L’attaquant de l’Athletico Paranaense aurait assuré au Barça que c’est le club qu’il privilégiera en cas de bataille pour s’offrir ses services.

Massimiliano Allegri vers un départ cet été

La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour avec Massimiliano Allegri, que l’on voit au bord d’un précipice en première page. D’après le journal au papier rose, les dirigeants de la Juventus Turin sont en désaccord sur son bilan à la tête de l’équipe. Beaucoup estiment qu’il devrait partir à la fin de la saison pour rebâtir un nouveau projet. Il est sur un fil comme l’écrit Tuttosport ce matin. Pour les journalistes italiens, «une élimination en barrages de la Ligue Europa contre une équipe qui occupe la 13e place du championnat de France, pourrait lui être fatale».